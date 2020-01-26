Косторная: когда ехала на ЧЕ-2020, не думала о местах или баллах

Российская фигуристка Алёна Косторная, завоевавшая золотые медали чемпионата Европы, который проходил в Граце (Австрия), подвела итоги своего выступления.
«Я очень рада, что просто могу находиться на пьедестале. Даже не победа, а попадание на подиум — это большая радость. Когда я ехала на соревнования, я просто хотела себя показать, не думала о местах или баллах.
Я не видела прокатов Анны Щербаковой и Александры Трусовой, потому что меня просто не пускали ко льду, не открывали шторку. Так как баллы объявляли на двух языках, то на английский я не обращала внимания, а по-немецки просто ничего не понимала.
Кататься последней в разминке мне было не тяжело. Три-четыре минуты разницы не дают какого-то преимущества, если ты катаешься раньше. Я стараюсь не думать, что было бы, если бы я всё сделала. Просто постараюсь сделать всё в следующий раз, и посмотрим, какой будет результат», — передаёт слова Косторной корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.
16-летняя Косторная заняла второе место в произвольной программе, набрав 155,89 балла, но преимущество после короткой позволило ей остаться первой по сумме — 240,81.
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