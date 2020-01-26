Страсть Синициной и Кацалапова, российский пьедестал в женском катании. Яркие фото с ЧЕ

25 января в Граце на чемпионате Европы по фигурному катанию завершились произвольные программы в соревнованиях женщин в одиночном катании и пар в танцах на льду. Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали чемпионами Европы. По сумме двух программ россияне на 0,14 балла опередили четырёхкратных чемпионов мира и пятикратных чемпионов Европы французов Габриэллу Пападакис и Гийома Сизерона. Один из элементов французов вызвал у арбитров серьёзные споры и был оценён уже после окончания программы. Бронзовыми призёрами стали российские танцоры Александра Степанова и Иван Букин.

Российская фигуристка Алёна Косторная выиграла чемпионат в женском одиночном катании. Серебряным призёром стала Анна Щербакова, бронзовым — Александра Трусова.



Щербакова чисто исполнила каскад четверной лутц — тройной тулуп и флип в четыре оборота, затем упала при приземлении с сольного четверного лутца. Получив 159,81 балла, Анна выиграла произвольную программу.



Трусова чисто выполнила только один из трёх заявленных четверных прыжков — четверной тулуп в каскаде с тройным тулупом. При приземлении с четверного лутца и сольного четверного тулупа Александра упала, оставшись третьей из россиянок.

Лучшие кадры с чемпионата Европы по фигурному катанию — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Граце.