Тарасова — о медалях ЧЕ: нас можно не любить, но шапочку нужно снять и поклониться

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова подвела итоги чемпионата Европы в Граце (Австрия), где российские спортсмены выиграли 10 медалей из 12 возможных.

«И говорить нечего. Две медали всего отдали из двенадцати. Нас можно не любить, но шапочку нужно снять и поклониться. Всех тренеров поздравляю, и спасибо большое федерации», — приводит слова Тарасовой «Р-Спорт».



Чемпионами Европы стали спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов, одиночники Дмитрий Алиев и Алёна Косторная.



Серебряные медали завоевали спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов и одиночники Артур Даниелян и Анна Щербакова.



Бронзовые награды получили спортивная пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин, а также Александра Трусова в одиночном выступлении.