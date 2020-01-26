Ласицкене: рада, что мы на одной волне с РУСАДА

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене прокомментировала соглашение о партнёрстве Российского антидопингового агентства (РУСАДА) с комиссией спортсменов Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).



«Благодарю РУСАДА за поддержку. Нам надо было заручиться поддержкой агентства. Рада, что мы встретились, что мы на одной волне, что хотим одного. С надеждой смотрим вперёд», — приводит слова Ласицкене аккаунт комиссии спортсменов ВФЛА в «Инстаграме».

Глава РУСАДА Юрий Ганус подчеркнул, что подписанный документ «будет не просто декларацией».

«Нужно, чтобы наши действия не ограничивались бумагами, а действительно работали. Но такая ситуация в лёгкой атлетике больше не должна повториться. Нужно дать спортсменам жить своей профессиональной жизнью», — отметил Ганус.