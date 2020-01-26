Чайковская: наш успех диктует направление фигурного катания на последующие годы

Заслуженный тренер Елена Чайковская прокомментировала итоги чемпионата Европы по фигурному катанию в Граце (Австрия). Российские спортсмены завоевали 10 медалей из 12 возможных, одержав победы во всех видах.



«Выдающаяся победа нашего фигурного катания во всех видах. Везде выиграли уверенное золото, которое диктует направление фигурного катания на последующие годы. Меня очень порадовали танцы. Ещё в прошлом году говорила, что монотонные танцы французов уже не будут приносить успеха. Одним и тем же выигрывать нельзя. Гениально катались Синицина и Кацалапов. Была уверена, что они выиграют. Они сделали это красиво, потрясающе и мощно. Давно у нас не было такой убедительной победы.



Потрясающе выступил Алиев — доминирующе, мощно. От каждого прыжка ловил кайф. В парном катании новая струя у пары Москвиной. Она тренер чемпионов, тренер-новатор. Все задумки были осуществлены. Очень понравились Тарасова и Морозов, работа Марины Зуевой. Вязь программы в сочетании с музыкой была потрясающей. Павлюченко с Ходыкиным тоже молодцы: исполнили тройной флип, который ещё никто не выполняет в парном катании. Катались красиво и мощно. Самые сложные соревнования будут на чемпионате мира. Сейчас надо чуть сбавить, а потом снова выходить на пик», — сказала Чайковская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Чайковская — о падениях российских фигуристок: хочется, чтобы чемпионка выигрывала чисто