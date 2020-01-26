Минспорт Украины опроверг информацию о совместной с Россией заявке на ЧЕ по гандболу

Министерство культуры, молодёжи и спорта Украины опровергло информацию о возможной совместной с Россией заявке на проведение чемпионата Европы по гандболу 2026 года среди женщин.
«Представители российских медиа распространили информацию о подаче совместно с Украиной заявки на проведение женского чемпионата Европы по гандболу в 2026 году. От имени Министерства культуры, молодёжи и спорта Украины, а также Федерации гандбола Украины сообщаем, что мы не вели и не ведём никаких переговоров о проведении совместных чемпионатов с представителями Российской Федерации», — говорится в заявлении на странице Министерства культуры, молодёжи и спорта Украины в «Фейсбуке».
Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв заявил о возможной подаче совместно с Украиной заявки на проведение женского чемпионата Европы 2026 года и что стороны уже обсуждали подобное развитие событий. По его мнению, спортивная составляющая могла бы помочь странам наладить дипломатические отношения.
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