Трусова выполнила каскад из четверного и пяти тройных прыжков перед гала-шоу на ЧЕ

Обладательница бронзовой награды чемпионата Европы по фигурному катанию 2020 года россиянка Александра Трусова на тренировке перед показательными выступлениями исполнила каскад из четверного лутца и пяти других тройных прыжков, сообщает «Р-Спорт».
На утренней тренировке перед гала-шоу Трусовой удался чистый каскад четверной лутц — тройной тулуп и ещё четыре тройных сальхова через ойлер.
Напомним, в произвольной программе на чемпионате Европы Александра чисто выполнила только один из трёх заявленных четверных прыжков — четверной тулуп в каскаде с тройным тулупом. При приземлении с четверного лутца и сольного четверного тулупа Александра упала, поэтому она стала третьей из россиянок.
Золото чемпионата Европы завоевала Алёна Косторная, серебряным призёром стала Анна Щербакова
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