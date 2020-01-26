Непряева выиграла спринт на этапе КМ по лыжным гонкам в Оберстдорфе

Россиянка Наталья Непряева стала победительницей спринтерской гонки классическим стилем на восьмом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в Оберстдорфе (Германия). В финальном забеге она показала время 3 минуты 27,8 секунды.



Обладательницей серебряной награды стала словенка Анамария Лампич. На третью ступень пьедестала почёта поднялась представительница США Джессика Диггинс.

Лыжные гонки. Кубок мира. Восьмой этап. Оберстдорф, Германия

Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал



1. Наталья Непряева (Россия) — 3:27.08

2. Анамария Лампич (Словения) — +0.26

3. Джессика Диггинс (США) — +2.44

4. Софи Колдуэлл (США) — +3.62

5. Линн Сван (Швеция) — +5.16

6. Ане Аппельквист Стенсет (Норвегия) — +30.20.