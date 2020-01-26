Лыжница Непряева поднялась на второе место в общем зачёте Кубка мира

Норвежская лыжница Терезе Йохауг сохранила лидерство в общем зачёте Кубка мира после восьмого этапа Кубка мира в Оберстдорфе (Германия). В классическом спринте сильнейшая дистанционщица была только 17-й. На второе место благодаря победе в спринте поднялась Наталья Непряева. Россиянка сразу на 67 очков опередила норвежку Хейди Венг, занявшую 11-е место в спринте.
Лыжные гонки. Кубок мира. Женщины
Общий зачёт после 21 гонки
1. Терезе Йохауг (Норвегия) – 1553.
3. Наталья Непряева (Россия) — 1087.
2. Хейди Венг (Норвегия) – 1020.
5. Джессика Диггинс (США) – 789.
4. Астрид Якобсен (Норвегия) – 749.
6. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) — 680.
Следующий этап Кубка мира пройдёт 8-9 февраля в Фалуне (Швеция). В программе классический спринт и гонка с раздельным стартом свободным стилем.
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