Лыжница Непряева поднялась на второе место в общем зачёте Кубка мира

Норвежская лыжница Терезе Йохауг сохранила лидерство в общем зачёте Кубка мира после восьмого этапа Кубка мира в Оберстдорфе (Германия). В классическом спринте сильнейшая дистанционщица была только 17-й. На второе место благодаря победе в спринте поднялась Наталья Непряева. Россиянка сразу на 67 очков опередила норвежку Хейди Венг, занявшую 11-е место в спринте.



Лыжные гонки. Кубок мира. Женщины

Общий зачёт после 21 гонки



1. Терезе Йохауг (Норвегия) – 1553.

3. Наталья Непряева (Россия) — 1087.

2. Хейди Венг (Норвегия) – 1020.

5. Джессика Диггинс (США) – 789.

4. Астрид Якобсен (Норвегия) – 749.

6. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) — 680.



Следующий этап Кубка мира пройдёт 8-9 февраля в Фалуне (Швеция). В программе классический спринт и гонка с раздельным стартом свободным стилем.

Непряева выиграла спринт на этапе КМ по лыжным гонкам в Оберстдорфе