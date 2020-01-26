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Саночник Павличенко одержал победу в спринте на этапе Кубка мира в Сигулде

Саночник Павличенко одержал победу в спринте на этапе Кубка мира в Сигулде
Другие / Прочие виды спорта 0

Российский саночник Семён Павличенко одержал победу в спринте на шестом этапе Кубка мира в Сигулде (Латвия). В той же дисциплине у женщин Виктория Демченко и Татьяна Иванова стали призёрами, уступив немке Юлии Таубитц.

Россиянин Роман Репилов завоевал серебро на классической дистанции в одноместных санях, уступив немцу Йоханнесу Людвигу 0,017 секунды. Бронзовым призёром стал австриец Давид Гляйршер.

Санный спорт. Кубок мира. Шестой этап. Сигулда, Латвия
Спринт. Мужчины

1. Семён Павличенко (Россия) – 29,082.
2. Доминик Фишналлер (Италия) – 29,151.
3. Давид Гляйршер (Австрия) – 29,156…
10. Максим Аравин (Россия) – 29,371.
11. Александр Горбацевич (Россия) – 29,402.
12. Роман Репилов (Россия) – 29,404.

Женщины

1. Юлия Таубитц (Германия) – 31,334.
2. Виктория Демченко (Россия) – 31,403.
3. Татьяна Иванова (Россия) – 31,458…
8. Екатерина Катникова (Россия) – 31,505.
9. Олеся Михайленко (Россия) – 31,523.

Мужчины. Одноместные сани

1. Йоханнес Людвиг (Германия) – 1.37,246.
2. Роман Репилов (Россия) – 1.37,263.
3. Давид Гляйршер (Австрия) – 1.37,268…
5. Семён Павличенко (Россия) – 1.37,424.
6. Максим Аравин (Россия) – 1.37,486…
10. Александр Горбацевич (Россия) – 1.37,632…
24. Степан Фёдоров (Россия) – 1.37,984.

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