Саночник Павличенко одержал победу в спринте на этапе Кубка мира в Сигулде

Российский саночник Семён Павличенко одержал победу в спринте на шестом этапе Кубка мира в Сигулде (Латвия). В той же дисциплине у женщин Виктория Демченко и Татьяна Иванова стали призёрами, уступив немке Юлии Таубитц.

Россиянин Роман Репилов завоевал серебро на классической дистанции в одноместных санях, уступив немцу Йоханнесу Людвигу 0,017 секунды. Бронзовым призёром стал австриец Давид Гляйршер.

Санный спорт. Кубок мира. Шестой этап. Сигулда, Латвия

Спринт. Мужчины

1. Семён Павличенко (Россия) – 29,082.

2. Доминик Фишналлер (Италия) – 29,151.

3. Давид Гляйршер (Австрия) – 29,156…

10. Максим Аравин (Россия) – 29,371.

11. Александр Горбацевич (Россия) – 29,402.

12. Роман Репилов (Россия) – 29,404.

Женщины

1. Юлия Таубитц (Германия) – 31,334.

2. Виктория Демченко (Россия) – 31,403.

3. Татьяна Иванова (Россия) – 31,458…

8. Екатерина Катникова (Россия) – 31,505.

9. Олеся Михайленко (Россия) – 31,523.

Мужчины. Одноместные сани

1. Йоханнес Людвиг (Германия) – 1.37,246.

2. Роман Репилов (Россия) – 1.37,263.

3. Давид Гляйршер (Австрия) – 1.37,268…

5. Семён Павличенко (Россия) – 1.37,424.

6. Максим Аравин (Россия) – 1.37,486…

10. Александр Горбацевич (Россия) – 1.37,632…

24. Степан Фёдоров (Россия) – 1.37,984.