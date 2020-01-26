Российские ватерполисты стали восьмыми на чемпионате Европы

Мужская сборная России по водному поло заняла восьмое место на чемпионате Европы в Будапеште. В матче за седьмое место россияне уступили команде Греции со счётом 9:11. В составе сборной России четыре мяча забил Константин Харьков, дважды отличился Сергей Лисунов.

Напомним, что ранее в матче 1/8 финала подопечные Сергея Евстигнеева одержали победу над командой Грузии (14:13), в четвертьфинале россияне уступили команде Венгрии, выигравшей свою подгруппу, со счётом 10:14, а в полуфинале за пятое место потерпели поражение от итальянцев (12:14).

В финале чемпионата Европы позднее встретятся сборные Венгрии и Испании.

Водное поло. Чемпионат Европы. Мужчины. Будапешт

Матч за 7-8-е места



Россия – Греция — 9:11 (2:2, 2:3, 3:3, 2:3).