Чемпионка Европы Алёна Косторная выступила с показательным номером. Видео
С 20 по 26 января в австрийском городе Граце проводился чемпионат Европы по фигурному катанию. Сегодня турнир завершился показательными выступлениями. Новая чемпионка Европы 16-летняя россиянка Алёна Косторная представила показательный номер под саундтрек к фильму «50 оттенков свободы».
Видео доступно на сайте Первого канала.
На прошедшем турнире в Австрии в женском одиночном катании весь подиум завоевали ученицы Этери Тутберидзе, дебютировавшие на чемпионате Европы. Алёна Косторная заняла первое место, набрав в сумме 240,81 балла. На втором месте расположилась 15-летняя Анна Щербакова (237,76), а бронзовая медаль досталась Александре Трусовой (225,34).
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