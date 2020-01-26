Чемпионка Европы Алёна Косторная выступила с показательным номером. Видео

С 20 по 26 января в австрийском городе Граце проводился чемпионат Европы по фигурному катанию. Сегодня турнир завершился показательными выступлениями. Новая чемпионка Европы 16-летняя россиянка Алёна Косторная представила показательный номер под саундтрек к фильму «50 оттенков свободы».

Видео доступно на сайте Первого канала.

На прошедшем турнире в Австрии в женском одиночном катании весь подиум завоевали ученицы Этери Тутберидзе, дебютировавшие на чемпионате Европы. Алёна Косторная заняла первое место, набрав в сумме 240,81 балла. На втором месте расположилась 15-летняя Анна Щербакова (237,76), а бронзовая медаль досталась Александре Трусовой (225,34).