Клебо — об отставании от Большунова в общем зачёте КМ: я ещё не сдался

Победитель спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Оберстдорфе (Германия) норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо признался, что намерен разобраться в том, что случилось накануне. Клебо не сумел завершить скиатлон, позволив россиянину Александру Большунову значительно оторваться в общем зачёте.



«Наверное, я ещё никогда не выходил на старт гонки настолько неуверенным, как сегодня. Говорят, я был бледен весь уик-энд. Если не сумел завершить первую гонку, невозможно выйти на второй старт абсолютно уверенным в себе.

Постараюсь выяснить, что вчера было не так. Мне нужно вернуться домой и кое-что проверить, чтобы понять, что произошло. А затем отправлюсь на следующий этап в Фалуне. Я ещё не сдался», — приводит слова Клебо VG.



Следующий этап Кубка мира пройдёт в Фалуне (Швеция) 8-9 февраля. В программе классический спринт и индивидуальная гонка на 30 км свободным стилем.

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