Министр спорта Матыцин обсудил с Ласицкене кризисную ситуацию в ВФЛА

Новый министр спорта России Олег Матыцин встретился с трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту Марией Ласицкене и обсудил кризисную ситуацию, в которой находится Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА), сообщается на странице комиссии спортсменов ВФЛА в «Инстаграме».

«Сегодня член комиссии спортсменов Мария Ласицкене и её личный тренер Геннадий Габрилян встретились с министром спорта РФ Олегом Матыциным по его личной инициативе. На встрече, прошедшей в легкоатлетическом манеже ЦСКА, обсуждалась кризисная ситуация, в которой сейчас оказалась ВФЛА, а вместе с ней и вся российская лёгкая атлетика. Мария напомнила позицию комиссии и те вопросы, которые легкоатлеты поднимали в своих открытых письмах к руководству ВФЛА, Минспорту РФ и ОКР. Министр спорта заверил, что решение проблем в лёгкой атлетике является для него приоритетной задачей», — говорится в сообщении.

Напомним, что ВФЛА с ноября 2015 года лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Российские легкоатлеты допускаются к международным соревнованиям только в нейтральном статусе. Но после отстранения прежнего руководства ВФЛА этот процесс приостановлен, а выборы нового главы организации назначены на 28 февраля 2020 года, когда зимний сезон будет практически закончен. Также комиссия спортсменов требует от ВФЛА предоставить информацию о новой дорожной карте по восстановлению статуса организации в World Athletics.