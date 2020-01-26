Фигуристка Туктамышева заявила о желании участвовать в ЧЕ-2021

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева подвела итоги работы комментатором на первенстве континента в Граце (Австрия).
«Впервые за 14 лет российские фигуристы завоевали золото чемпионата Европы по всех дисциплинах.
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Вместе с Первым каналом мне представилась возможность наблюдать и комментировать триумф наших фигуристов в Граце. Даже записывали влог, который скоро будет опубликован. Без лишних слов: 10 медалей (4 золотые, 3 серебряные, 3 бронзы)!
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Так круто быть частью такого события, как это, особенно интересно было оказаться на чемпионате Европы не со стороны зрителя, а со стороны комментатора — незабываемый опыт. Однако на следующий год я приложу все усилия, чтобы попасть в число участников. Всё-таки прежде всего я — спортсменка, а потом комментатор», — написала Туктамышева на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Елизаветы Туктамышевой
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