Усэйн Болт — о гибели Коби Брайанта: всё ещё не могу поверить

Ямайский спринтер, восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира Усэйн Болт отреагировал на гибель баскетболиста Коби Брайанта при крушении частного вертолёта в США.
«Всё ещё не могу поверить. Коби Брайант…» — написал Болт на своей странице в «Твиттере», разместив фото с баскетболистом.
Напомним, ранее стало известно, что Коби Брайант и ещё четыре человека погибли сегодня утром в результате крушения вертолёта.
Коби передвигался на частном вертолёте ещё с тех времён, как он выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».
Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 годы он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».
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