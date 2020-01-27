Усэйн Болт — о гибели Коби Брайанта: всё ещё не могу поверить

Ямайский спринтер, восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира Усэйн Болт отреагировал на гибель баскетболиста Коби Брайанта при крушении частного вертолёта в США.

«Всё ещё не могу поверить. Коби Брайант…» — написал Болт на своей странице в «Твиттере», разместив фото с баскетболистом.

Напомним, ранее стало известно, что Коби Брайант и ещё четыре человека погибли сегодня утром в результате крушения вертолёта.



Коби передвигался на частном вертолёте ещё с тех времён, как он выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».



Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 годы он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».