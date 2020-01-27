Евгения Медведева поужинала с канадским фигуристом

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева сходила в ресторан с канадским фигуристом Намом Нгуеном. Нам опубликовал видео с Медведевой в сторис своего «инстаграма».

«Специальный гость этого вечера (смеётся)», – сказал Нгуен, показав в кадре российскую фигуристку.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Ранее Нам Нгуен рассказывал об общении с российской фигуристкой.

В текущем сезоне Евгения Медведева не смогла пройти отбор на чемпионат Европы и чемпионат мира. В декабре фигуристка снялась с чемпионата России по фигурному катанию из-за сломанного конька.

В 2014 году Нгуен стал чемпионом мира среди юниоров. Также фигурист выигрывал чемпионат Канады (2015) и дважды становился его бронзовым призёром (2017 и 2018).