Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Евгения Медведева поужинала с канадским фигуристом

Евгения Медведева поужинала с канадским фигуристом
Евгения Медведева поужинала с канадским фигуристом
Другие / Фигурное катание 0

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева сходила в ресторан с канадским фигуристом Намом Нгуеном. Нам опубликовал видео с Медведевой в сторис своего «инстаграма».

«Специальный гость этого вечера (смеётся)», – сказал Нгуен, показав в кадре российскую фигуристку.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Ранее Нам Нгуен рассказывал об общении с российской фигуристкой.

В текущем сезоне Евгения Медведева не смогла пройти отбор на чемпионат Европы и чемпионат мира. В декабре фигуристка снялась с чемпионата России по фигурному катанию из-за сломанного конька.

В 2014 году Нгуен стал чемпионом мира среди юниоров. Также фигурист выигрывал чемпионат Канады (2015) и дважды становился его бронзовым призёром (2017 и 2018).

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020