Евгения Медведева поужинала с канадским фигуристом
Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева сходила в ресторан с канадским фигуристом Намом Нгуеном. Нам опубликовал видео с Медведевой в сторис своего «инстаграма».
«Специальный гость этого вечера (смеётся)», – сказал Нгуен, показав в кадре российскую фигуристку.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Ранее Нам Нгуен рассказывал об общении с российской фигуристкой.
В текущем сезоне Евгения Медведева не смогла пройти отбор на чемпионат Европы и чемпионат мира. В декабре фигуристка снялась с чемпионата России по фигурному катанию из-за сломанного конька.
В 2014 году Нгуен стал чемпионом мира среди юниоров. Также фигурист выигрывал чемпионат Канады (2015) и дважды становился его бронзовым призёром (2017 и 2018).
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