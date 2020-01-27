Фигурист Даниелян: перед произвольной программой на ЧЕ истязал себя мыслями

Серебряный призёр чемпионата Европы—2020 по фигурному катанию россиянин Артур Даниелян рассказал, как настраивался на произвольную программу.

«Истязал — даже не то слово, чтобы описать моё состояние перед прокатом. Только об этом и думал: какое место могу занять, сколько баллов получится набрать… Понимал, что ни к чему хорошему все эти мысли не приведут, но и выкинуть их из головы не мог, как ни старался. Помогла подруга, с которой мы общались по телефону. Она вообще хорошо умеет ставить мне на место голову. Так что совместными усилиями мы всё-таки добились того, что я сосредоточился исключительно на прокате.

Елена Германовна Буянова может жёстко прикрикнуть на тренировке, но это рабочий процесс. Жёсткий окрик всегда очень эффективно помогает привести спортсмена в чувство. Я раньше обижался. Мне казалось, что тренер кричит на меня, потому что я что-то делаю неправильно или недостаточно хорошо. Сейчас стараюсь, во-первых, не давать повода, чтобы на меня кричали, а во-вторых, очень чётко дифференцирую информацию. Вместе с тем мне, например, было в Граце приятно, что Елена Германовна похвалила меня за проявленный характер. Это вообще было самое приятное, что я услышал по итогам своего выступления», — цитирует 16-летнего Даниеляна «RT на русском».