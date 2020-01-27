Горшков объяснил, почему сборная России не объявила состав на ЧМ по фигурному катанию

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков рассказал, когда будет объявлен состав на главный старт сезона – чемпионат мира, который пройдёт 16-22 марта в Монреале (Канада).

На завершившемся накануне в Граце (Австрия) чемпионате Европы российские фигуристы отдали соперникам только две медали из 12: серебро в танцах на льду и бронзу в мужском одиночном катании. Как раз в этом виде у России только два места на чемпионате мира.

«Спортсмены ещё не слезли с пьедестала чемпионата Европы, а вы уже хотите знать состав. Они ещё летят. Они в пути.

Сборная США уже объявила состав? Это их проблемы. Мы ещё должны собраться, всё обсудить», — приводит слова Горшкова «Спорт день за днём».