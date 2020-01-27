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Горшков объяснил, почему сборная России не объявила состав на ЧМ по фигурному катанию

Горшков объяснил, почему сборная России не объявила состав на ЧМ по фигурному катанию
Другие / Фигурное катание 0

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков рассказал, когда будет объявлен состав на главный старт сезона – чемпионат мира, который пройдёт 16-22 марта в Монреале (Канада).

На завершившемся накануне в Граце (Австрия) чемпионате Европы российские фигуристы отдали соперникам только две медали из 12: серебро в танцах на льду и бронзу в мужском одиночном катании. Как раз в этом виде у России только два места на чемпионате мира.

«Спортсмены ещё не слезли с пьедестала чемпионата Европы, а вы уже хотите знать состав. Они ещё летят. Они в пути.

Сборная США уже объявила состав? Это их проблемы. Мы ещё должны собраться, всё обсудить», — приводит слова Горшкова «Спорт день за днём».

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