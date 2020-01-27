Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Канадская каноистка заявила, что допинг попал к ней после ночи с экс-бойфрендом

Канадская каноистка заявила, что допинг попал к ней после ночи с экс-бойфрендом
Другие / Прочие виды спорта 0

11-кратная чемпионка мира, канадская каноистка Лоренс Венсан-Лапуант, которая в августе 2019 года провалила допинг-тест перед стартом спринтерского чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ в Венгрии, рассказала, как к ней попало запрещённое вещество.

У 27-летней спортсменки был обнаружен лигандрол. Сама гребчиха подчёркивала, что умышленно не принимала никаких запрещённых веществ.

Допинг попал к Венсан-Лапуант после контакта с её бывшим парнем. Спортсменка заявила, что это произошло в результате интенсивного обмена жидкостями. Затем она сдала этот тест, в котором было найдено запрещённое вещество.

Волос парня был отправлен на анализ. Экспертиза подтвердила наличие в его организме лигандрола. Молодой человек изначально не признавал своей вины, но запаниковал из-за повышенного внимания СМИ к Венсан-Лапуант. Вскоре он заявил, что до контакта со спортсменкой тайком принимал ещё один запрещённый препарат — SR9011.

11-кратная чемпионка мира Венсан-Лапуант провалила тест на допинг
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020