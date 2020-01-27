Канадская каноистка заявила, что допинг попал к ней после ночи с экс-бойфрендом

11-кратная чемпионка мира, канадская каноистка Лоренс Венсан-Лапуант, которая в августе 2019 года провалила допинг-тест перед стартом спринтерского чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ в Венгрии, рассказала, как к ней попало запрещённое вещество.

У 27-летней спортсменки был обнаружен лигандрол. Сама гребчиха подчёркивала, что умышленно не принимала никаких запрещённых веществ.

Допинг попал к Венсан-Лапуант после контакта с её бывшим парнем. Спортсменка заявила, что это произошло в результате интенсивного обмена жидкостями. Затем она сдала этот тест, в котором было найдено запрещённое вещество.

Волос парня был отправлен на анализ. Экспертиза подтвердила наличие в его организме лигандрола. Молодой человек изначально не признавал своей вины, но запаниковал из-за повышенного внимания СМИ к Венсан-Лапуант. Вскоре он заявил, что до контакта со спортсменкой тайком принимал ещё один запрещённый препарат — SR9011.