Навка: когда русские выигрывают, всё время кто-то возмущается

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка прокомментировала слова спортивного директора Федерации фигурного катания Германии Удо Дёнсдорфа, который раскритиковал российских фигуристок за успешное выступление на чемпионате Европы в Австрии. Дёнсдорф не считает, что победы российских девушек развивают спорт и способствуют конкуренции.
«Когда русские выигрывают, всё время кто-то возмущается. Каждый случай спортсмена индивидуален. Карьера спортсмена может продлеваться до 30 лет, а может в 17 лет закончиться. Я вам точно не могу сказать за каждую фигуристку. Я, например, после 30 лет выиграла Олимпиаду», ‒ приводит слова Навки Sputnik.
На чемпионате Европы российские фигуристы завоевали 10 из 12 медалей, включая три в женском одиночном катании. Их обладательницами стали Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова, которые проводят дебютный сезон среди взрослых.
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