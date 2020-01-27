Тарасова ответила на критику российских фигуристок: зависть — это большой грех!

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила на слова спортивного директора Федерации фигурного катания Германии Удо Дёнсдорфа, который раскритиковал российских фигуристок за успешное выступление на чемпионате Европы в Австрии. Дёнсдорф уверен, что победы российских девушек не развивают спорт и не способствуют конкуренции.
«Мне кажется, что у спортивного директора Федерации фигурного катания Германии есть вопросы, которые связаны с его федерацией и выступлением его команды. Ему надо сосредоточиться на этом, потому что результаты спортсменов по сравнению с временами великой Ютты Мюллер мизерные! Если возраст разделят, то им будет ещё хуже. Они будут проигрывать во всех возрастах. Будет три возраста — будут проигрывать в трёх. Будут четыре — в четырёх. С большим перевесом. Зависть — это большой грех! И надо об этом помнить!» — приводит слова Тарасовой Sport24.
На чемпионате Европы российские фигуристы завоевали 10 из 12 медалей, включая три в женском одиночном катании. Их обладательницами стали Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова, которые проводят дебютный сезон среди взрослых.
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