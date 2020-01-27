Московское «Динамо» обыграло «Заречье-Одинцово» в волейбольной Суперлиге

Волейболистки московского «Динамо» одержали седьмую победу в чемпионате России среди женских команд Суперлиги. В матче 12-го тура соревнований бело-голубые на своей площадке нанесли поражение подмосковной команде «Заречье-Одинцово» со счётом 3:1 (25:22, 24:26, 25:23, 25:22).

Самой результативной в составе «Динамо» стала Дарья Столярова, принёсшая команде 25 очков. 18 очков набрала Хелена Хавелкова, 16 (6 из них на блоке) — Ирина Фетисова.

После 12-го тура «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице, «Заречье-Одинцово» располагается на восьмой строчке.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

12-й тур

«Динамо» (Москва) — «Заречье-Одинцово» (Московская обл.) — 3:1 (25:22, 24:26, 25:23, 25:22).