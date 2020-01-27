Отец Дмитрия Алиева — о победе сына: были слёзы, ощущение радости и усталости

Отец нового чемпиона Европы по фигурному катанию Сергей Алиев рассказал, как поздравил сына Дмитрия с долгожданной золотой медалью.

«Мы послали Диме и его тренеру СМС. Когда всё улеглось, примерно в два часа ночи по московскому времени Дима нам позвонил и спросил: «Пап, ты доволен?» У меня были слёзы, ощущение радости и усталости. Понимаете, чтобы достичь такого успеха, нужно чем-то жертвовать. Я вижу сына в год не больше 3-5 дней. Когда дитё далеко, ты не видишь, как он спит, как ест, это тяжело,

Мы семья спортсменов. Просто так ничего не дается. Выполненная на чемпионате Европы работа — это 14 лет неустанных тренировок: переживания, трудности, недомогания, недоедания, недосыпания… Закусишь губу и идёшь дальше», — приводит слова Алиева-старшего «Комсомольская правда».

Отец Дмитрия Алиева — директор ухтинской детско-юношеской спортивной школы, воспитавший не одного прославленного лыжника. Мама — тоже лыжница.