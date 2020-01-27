Российские ватерполистки приглашены на совместный сбор с командой США перед ОИ-2020

Главный тренер женской сборной России по водному поло Александр Гайдуков рассказал, как команда будет готовиться к Олимпийским играм в Токио. Путёвку туда российские ватерполистки завоевали, став серебряными призёрами чемпионата Европы.

«Планы готовы, команду на долгое время мы распускать не собираемся. Первый старт — этап Мировой лиги в середине февраля. На нём мы подключим к национальной сборной молодёжь, посмотрим, как будут взаимодействовать связки опыта и молодости. В дальнейшем планируем делать упор на функциональную и техническую подготовку.

Мы планировали провести акклиматизационный сбор в Китае, но из-за коронавируса будем, видимо, пересматривать и корректировать этот вопрос. Не хотелось бы потерять кого-то перед Олимпийскими играми. Уже после завоевания лицензии мы получили предложение от американской сборной о совместном сборе. Они прислали не просто общие слова, а конкретные предложения о совместной работе. И сейчас будем их рассматривать, накладывать на календарь подготовки. Как показала практика, спарринг с этой командой даёт свои плоды. Уверен, что наше участие перед чемпионатом Европы в североамериканских турнирах помогло добиться результата в Будапеште», — приводит слова Гайдукова пресс-служба ОКР.

Ватерполистки сборной США побеждали на двух последних Олимпийских играх — в Лондоне и Рио-де-Жанейро.