Трасса лыжного спринта в Оберстдорфе, понравившаяся Клебо, к ЧМ-2021 будет изменена

Трасса для спринтерской гонки на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе, где в 2021 году пройдёт чемпионат мира, вызвала немало нареканий как среди лыжников, так и среди специалистов и экспертов FIS. Претензии были и к сложности, и к длине дистанции трассы, которая понравилась разве что победителю — норвежцу Йоханнесу Клебо.

«Да, это сложная трасса, но, думаю, она и должна быть такой, отличаться от других. Здесь немало просто захватывающих моментов», — приводит слова Клебо NRK.

Однако остальные несогласны с лидером спринтерского зачёта. Дело в том, что даже сам Клебо практически в идеальных условиях, которые бывает в Оберстдорфе нечасто, прошёл дистанцию за 3 минуты 25 секунд. Соответственно, в непогоду на прохождение спринта потребуется около четырёх минут. Аналогичная ситуация и у женщин, чья дистанция короче, но при этом победительница, россиянка Наталья Непряева, финишировала со временем 3 минуты 38 секунд. Согласно правилам FIS время соревнований для женщин и мужчин в спринте должно составлять около трёх минут.

Организаторы склоняются к самому простому решению: отправить мужчин на чемпионате мира по женской трассе, а для лыжниц подготовить более короткий вариант.

«Это самое простое решение. Но оно зависит от того, какой вариант мы найдём для женщин, ведь нужны две разные трассы. Мы хотим, чтобы время спринта было около трёх минут. Вчера гонка длилась на 30–40 секунд дольше, и это было тяжело. Пока ничего не решено, но мы обсудим это», — сказал гоночный директор FIS Пьер Миньерей.

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