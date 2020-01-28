Тренер — о золоте Синициной и Кацалапова: дальнейший русский прорыв очень возможен

Заслуженный тренер России Алексей Горшков, работающий с танцевальными дуэтами, прокомментировал победу учеников Александра Жулина – Виктории Синициной и Никиты Кацалапова — на чемпионате Европы – 2020 по фигурному катанию.
«Вика и Никита отлично откатали обе программы на чемпионате, они заслуженно победили. После объявления вердикта арбитров я послал СМС тренеру Александру Жулину: «Саша, ты молодец!»
Это поистине историческая победа, Россия шесть лет была без золота в танцах. Очень надеюсь, что теперь переломится ситуация в нашем противоборстве с монреальской международной школой. Гегемония французского дуэта Габриэлла Пападакис – Гийом Сизерон прервана, дальнейший русский прорыв очень возможен», — приводит слова Горшкова «Подмосковье сегодня».
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