Тренер — о золоте Синициной и Кацалапова: дальнейший русский прорыв очень возможен

Заслуженный тренер России Алексей Горшков, работающий с танцевальными дуэтами, прокомментировал победу учеников Александра Жулина – Виктории Синициной и Никиты Кацалапова — на чемпионате Европы – 2020 по фигурному катанию.

«Вика и Никита отлично откатали обе программы на чемпионате, они заслуженно победили. После объявления вердикта арбитров я послал СМС тренеру Александру Жулину: «Саша, ты молодец!»

Это поистине историческая победа, Россия шесть лет была без золота в танцах. Очень надеюсь, что теперь переломится ситуация в нашем противоборстве с монреальской международной школой. Гегемония французского дуэта Габриэлла Пападакис – Гийом Сизерон прервана, дальнейший русский прорыв очень возможен», — приводит слова Горшкова «Подмосковье сегодня».