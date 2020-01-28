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Козловский назвал Москвину Наполеоном фигурного катания

Козловский назвал Москвину Наполеоном фигурного катания
Другие / Фигурное катание 0

Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в спортивной паре с Александрой Бойковой, рассказал, что все пары тренера Тамары Москвиной всегда были нацелены только на максимальный результат.

«На тренировках о таких вещах не говорится, но всё это висит в воздухе. Тамара Николаевна вообще не любит затягивать процесс подготовки. Вспомните её первую пару — Елену Валову и Олега Васильева. Год работы, и сразу резкий взлёт: чемпионат Европы, мир, Олимпиада… Похожая ситуация была у Оксаны Казаковой и Артура Дмитриева, когда они только встали в пару и сразу выиграли континентальное первенство.

Москвина, как мне кажется, вообще не имеет привычки слишком долго ждать. Она привыкла брать своё здесь и сейчас. А мы всего лишь объект, через который она транслирует миру свою тренерскую позицию. Вкладывает в нас тот максимум, который на данный момент возможен. Так что наша задача — выйти на лёд и показать то, что мы умеем.

Если говорить о Москвиной, нужно прежде всего понять: она не просто тренер. Она великий педагог, продюсер, стратег и государственный деятель в одном лице. Наполеон фигурного катания. Всегда видит, что будет, видит, как именно это будет, и знает, как сделать так, чтобы быть к этому готовым. Но не припомню, чтобы Москвина навязывала нам какой-то стиль поведения. Скорее, она просто создаёт какие-то ситуации, в которых ты невольно начинаешь вести себя так, что это помогает результату», — приводит слова Козловского RT.

Бойкова и Козловский стали чемпионами Европы на недавнем континентальном первенстве в Граце.

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