Два российских шахматиста входят в число лидеров на турнире в Гибралтаре

Российский шахматист Давид Паравян победил соотечественника Михаила Антипова в седьмом туре на турнире в Гибралтаре. Даниил Юффа обыграл Кришнана Сасикиряна из Индии, Кирилл Алексеенко сыграл вничью с турком Вахапом Шаналом.



Ольга Гиря уступила голландке Жозефине Верле, Александра Костенюк сыграла вничью с испанкой Сабриной Вегой Гутьеррес, Наталья Погонина проиграла представителю Турции Мустафе Йылмазу. Россияне Андрей Есипенко и Михаил Кобалия в седьмом туре не играли.



После семи туров лидируют четыре шахматиста, включая двух россиян — Есипенко и Давида Паравяна (по 6 очков). В активе Юффы и Кобалии — по 5,5 балла, у Антипова и Алексеенко — по 5.

Международный шахматный фестиваль в Гибралтаре завершится 31 января.