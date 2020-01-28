Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Два российских шахматиста входят в число лидеров на турнире в Гибралтаре

Два российских шахматиста входят в число лидеров на турнире в Гибралтаре
Другие / Шахматы 0

Российский шахматист Давид Паравян победил соотечественника Михаила Антипова в седьмом туре на турнире в Гибралтаре. Даниил Юффа обыграл Кришнана Сасикиряна из Индии, Кирилл Алексеенко сыграл вничью с турком Вахапом Шаналом.

Ольга Гиря уступила голландке Жозефине Верле, Александра Костенюк сыграла вничью с испанкой Сабриной Вегой Гутьеррес, Наталья Погонина проиграла представителю Турции Мустафе Йылмазу. Россияне Андрей Есипенко и Михаил Кобалия в седьмом туре не играли.

После семи туров лидируют четыре шахматиста, включая двух россиян — Есипенко и Давида Паравяна (по 6 очков). В активе Юффы и Кобалии — по 5,5 балла, у Антипова и Алексеенко — по 5.

Международный шахматный фестиваль в Гибралтаре завершится 31 января.

Алексеенко победил Ломберса в первом туре шахматного турнира в Гибралтаре
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020