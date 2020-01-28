Женщина скончалась после конкурса по скоростному поеданию бисквитов

Конкурс по скоростному поеданию ламингтонов (традиционный австралийский бисквит. — Прим «Чемпионата») в Квинсленде (Австралия) завершился трагедией, сообщает BBC. У 60-летней женщины во время соревнований случился приступ. Ей была оказана первая медицинская помощь, но позднее в больнице участница конкурса скончалась.
По словам свидетелей, женщине стало плохо, когда её рот оказался полностью забит бисквитами.
Организаторы конкурса выразили соболезнования семье и друзьям скончавшейся женщины. Её имя не называется. Они также поблагодарили медиков за «быструю и профессиональную реакцию на трагический инцидент».
Конкурсы на скоростное поедание пищи во время Дня Австралии являются традиционными. Победителем становится человек, которому удастся съесть больше всех за ограниченное время.
- 28 января 2020
-
10:13
-
09:11
-
00:50
-
00:20
- 27 января 2020
-
23:45
-
23:31
-
22:46
-
22:42
-
22:32
-
22:27
-
20:50
-
20:29
-
19:36
-
19:21
-
18:48
-
18:31
-
17:32
-
17:19
-
15:20
-
14:35
-
12:14
-
10:39
-
09:32
-
00:39
-
00:30
- 26 января 2020
-
23:28
-
23:07
-
23:06
-
22:36
-
22:21
-
22:08
-
21:43
-
20:35
-
19:27
-
19:17