Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Женщина скончалась после конкурса по скоростному поеданию бисквитов

Женщина скончалась после конкурса по скоростному поеданию бисквитов
Другие / Прочие виды спорта 0

Конкурс по скоростному поеданию ламингтонов (традиционный австралийский бисквит. — Прим «Чемпионата») в Квинсленде (Австралия) завершился трагедией, сообщает BBC. У 60-летней женщины во время соревнований случился приступ. Ей была оказана первая медицинская помощь, но позднее в больнице участница конкурса скончалась.

По словам свидетелей, женщине стало плохо, когда её рот оказался полностью забит бисквитами.

Организаторы конкурса выразили соболезнования семье и друзьям скончавшейся женщины. Её имя не называется. Они также поблагодарили медиков за «быструю и профессиональную реакцию на трагический инцидент».

Конкурсы на скоростное поедание пищи во время Дня Австралии являются традиционными. Победителем становится человек, которому удастся съесть больше всех за ограниченное время.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020