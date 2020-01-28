Женщина скончалась после конкурса по скоростному поеданию бисквитов

Конкурс по скоростному поеданию ламингтонов (традиционный австралийский бисквит. — Прим «Чемпионата») в Квинсленде (Австралия) завершился трагедией, сообщает BBC. У 60-летней женщины во время соревнований случился приступ. Ей была оказана первая медицинская помощь, но позднее в больнице участница конкурса скончалась.

По словам свидетелей, женщине стало плохо, когда её рот оказался полностью забит бисквитами.

Организаторы конкурса выразили соболезнования семье и друзьям скончавшейся женщины. Её имя не называется. Они также поблагодарили медиков за «быструю и профессиональную реакцию на трагический инцидент».

Конкурсы на скоростное поедание пищи во время Дня Австралии являются традиционными. Победителем становится человек, которому удастся съесть больше всех за ограниченное время.