Двукратный чемпион мира Иверсен — о своём состоянии: это просто катастрофа
Двукратный чемпион мира норвежский лыжник Эмиль Иверсен признался, что недоволен своим нынешнем состоянием. Спортсмен, считавшийся одним из фаворитов «Тур де Ски», ранее снялся с многодневки из-за болезни. В минувшую субботу Эмиль не сумел финишировать в скиатлоне на этапе Кубка мира в Оберстдорфе, а в квалификации спринта продемонстрировал лишь 37-й результат.
«Мои лыжи ехали не очень хорошо, но состояние организма было ещё хуже. Это очень странно. Я удивлён, что всё так плохо. У меня крайне редко случаются столь плохие дни. Я не переживаю, но просто не уверен в том, что мне нужно делать. Винить некого, это просто катастрофа», — приводит слова Иверсена Dagbladet.
В общем зачёте Кубка мира норвежец занимает восьмое место.
Лыжник Иверсен: в моей допинг-пробе была повышена концентрация белых кровяных телец
Читайте также
- 28 января 2020
-
11:10
-
10:13
-
09:11
-
00:50
-
00:20
- 27 января 2020
-
23:45
-
23:31
-
22:46
-
22:42
-
22:32
-
22:27
-
20:50
-
20:29
-
19:36
-
19:21
-
18:48
-
18:31
-
17:32
-
17:19
-
15:20
-
14:35
-
12:14
-
10:39
-
09:32
-
00:39
-
00:30
- 26 января 2020
-
23:28
-
23:07
-
23:06
-
22:36
-
22:21
-
22:08
-
21:43
-
20:35
-
19:27
Партнерский контент