Двукратный чемпион мира Иверсен — о своём состоянии: это просто катастрофа

Двукратный чемпион мира норвежский лыжник Эмиль Иверсен признался, что недоволен своим нынешнем состоянием. Спортсмен, считавшийся одним из фаворитов «Тур де Ски», ранее снялся с многодневки из-за болезни. В минувшую субботу Эмиль не сумел финишировать в скиатлоне на этапе Кубка мира в Оберстдорфе, а в квалификации спринта продемонстрировал лишь 37-й результат.

«Мои лыжи ехали не очень хорошо, но состояние организма было ещё хуже. Это очень странно. Я удивлён, что всё так плохо. У меня крайне редко случаются столь плохие дни. Я не переживаю, но просто не уверен в том, что мне нужно делать. Винить некого, это просто катастрофа», — приводит слова Иверсена Dagbladet.

В общем зачёте Кубка мира норвежец занимает восьмое место.