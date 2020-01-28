Отец Иверсена — о состоянии сына: самое глупое сейчас — это упорно тренироваться

Тренер женской сборной Норвегии Уле Мортен Иверсен, отец двукратного чемпиона мира, лыжника Эмиля Иверсена, оценил нынешнее состояние сына. Ранее спортсмен жаловался, что считает свою форму «катастрофой».
«Самое глупое сейчас — это упорно тренироваться. Отдых — это самое простое решение. Обычно именно он и нужен. Если у него есть противопоказания по здоровью, то он не должен выступать. Но если он выходит на старт, то даже не знаю, что сказать. Если с Эмилем что-то не так, он должен прислушаться к мнению врачей», — приводит слова Иверсена Dagbladet.
В минувшую субботу Эмиль не сумел финишировать в скиатлоне на этапе Кубка мира в Оберстдорфе, а в квалификации спринта продемонстрировал лишь 37-й результат. Ранее из-за болезни он снялся с многодневки «Тур де Ски».
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