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Мурлычкин возглавил общий зачёт ЧМ по скоростному спуску на коньках Red Bull Ice Cross

Мурлычкин возглавил общий зачёт ЧМ по скоростному
Мурлычкин возглавил общий зачёт ЧМ по скоростному спуску на коньках Red Bull Ice Cross
Другие / Прочие виды спорта 0

22-летний россиянин Дмитрий Мурлычкин вышел на первое место общего зачёта чемпионата мира по скоростному спуску на коньках Red Bull Ice Cross. На прошедшем в Мон-Дю-Лаке (США) этапе ATSX 500 он завоевал бронзу. В решающей гонке россиянину противостояли трёхкратный чемпион мира американец Кэмерон Нааз, триумфатор 2012 года опытный канадец Кайл Кроксалл, а также любимчик местной публики Даниэль Бергесон из США.

«Я очень рад, что вышел в финал и занял призовое третье место, потому что приехал в США с ангиной. К сожалению, к финалу я уже очень сильно устал, так как мне пришлось хорошенько поработать, чтобы дойти до решающей гонки. Я стартовал из самых неудобных ворот, но сумел обойти Даниэля Бергесона и защитил свою позицию. А дальше я коснулся борта и потерял скорость. Кто знает, каким был бы результат, если бы этого не произошло», – сказал Мурлычкин.

21-летний россиянин Егор Тутариков также завоевал бронзу и по итогам соревнований поднялся на второе место в юниорском зачёте.

«Я был уверен в себе перед гонкой и был готов бороться за первую позицию. К сожалению, мне немного не удался старт. Я вышел из ворот третьим, а когда был готов догонять Веласкеса и Уорлинга, упал из-за плохого льда, попав в выбоину. Так и финишировал третьим. Подводя итоги, скажу, что ожидал большего, однако подиум – это тоже отличный результат. Продолжаю бороться за чемпионство!» — отметил Тутариков.

Зачёт чемпионата мира по итогам гонки в Мон-Дю-Лак. Мужчины
1. Дмитрий Мурлычкин (Россия) – 975 очков.
2. Кэмерон Нааз (США) – 950.
3. Лука Даллаго (Австрия) – 900...
6. Денис Новожилов (Россия) – 550...
11. Герман Титов (Россия) – 465 очков.

Женщины
1. Амарда Трунцо (США) – 1400.
2. Жаклин Лежер (Канада) – 1175.
3. Анаис Моран (Швейцария) – 900.
7. Виктория Сенотрусова (Россия) – 600.

Юниоры
1. Артур Ришале-Чаудер (Франция) – 950.
2. Егор Тутариков (Россия) – 900.
3. Тео Ришале-Чаудер (Франция) – 800.
7. Владислав Иванов (Россия) – 600.

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