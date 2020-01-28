Мурлычкин возглавил общий зачёт ЧМ по скоростному спуску на коньках Red Bull Ice Cross

22-летний россиянин Дмитрий Мурлычкин вышел на первое место общего зачёта чемпионата мира по скоростному спуску на коньках Red Bull Ice Cross. На прошедшем в Мон-Дю-Лаке (США) этапе ATSX 500 он завоевал бронзу. В решающей гонке россиянину противостояли трёхкратный чемпион мира американец Кэмерон Нааз, триумфатор 2012 года опытный канадец Кайл Кроксалл, а также любимчик местной публики Даниэль Бергесон из США.
«Я очень рад, что вышел в финал и занял призовое третье место, потому что приехал в США с ангиной. К сожалению, к финалу я уже очень сильно устал, так как мне пришлось хорошенько поработать, чтобы дойти до решающей гонки. Я стартовал из самых неудобных ворот, но сумел обойти Даниэля Бергесона и защитил свою позицию. А дальше я коснулся борта и потерял скорость. Кто знает, каким был бы результат, если бы этого не произошло», – сказал Мурлычкин.
21-летний россиянин Егор Тутариков также завоевал бронзу и по итогам соревнований поднялся на второе место в юниорском зачёте.
«Я был уверен в себе перед гонкой и был готов бороться за первую позицию. К сожалению, мне немного не удался старт. Я вышел из ворот третьим, а когда был готов догонять Веласкеса и Уорлинга, упал из-за плохого льда, попав в выбоину. Так и финишировал третьим. Подводя итоги, скажу, что ожидал большего, однако подиум – это тоже отличный результат. Продолжаю бороться за чемпионство!» — отметил Тутариков.
Зачёт чемпионата мира по итогам гонки в Мон-Дю-Лак. Мужчины
1. Дмитрий Мурлычкин (Россия) – 975 очков.
2. Кэмерон Нааз (США) – 950.
3. Лука Даллаго (Австрия) – 900...
6. Денис Новожилов (Россия) – 550...
11. Герман Титов (Россия) – 465 очков.
Женщины
1. Амарда Трунцо (США) – 1400.
2. Жаклин Лежер (Канада) – 1175.
3. Анаис Моран (Швейцария) – 900.
7. Виктория Сенотрусова (Россия) – 600.
Юниоры
1. Артур Ришале-Чаудер (Франция) – 950.
2. Егор Тутариков (Россия) – 900.
3. Тео Ришале-Чаудер (Франция) – 800.
7. Владислав Иванов (Россия) – 600.
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