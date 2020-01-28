Мурлычкин возглавил общий зачёт ЧМ по скоростному спуску на коньках Red Bull Ice Cross

22-летний россиянин Дмитрий Мурлычкин вышел на первое место общего зачёта чемпионата мира по скоростному спуску на коньках Red Bull Ice Cross. На прошедшем в Мон-Дю-Лаке (США) этапе ATSX 500 он завоевал бронзу. В решающей гонке россиянину противостояли трёхкратный чемпион мира американец Кэмерон Нааз, триумфатор 2012 года опытный канадец Кайл Кроксалл, а также любимчик местной публики Даниэль Бергесон из США.

«Я очень рад, что вышел в финал и занял призовое третье место, потому что приехал в США с ангиной. К сожалению, к финалу я уже очень сильно устал, так как мне пришлось хорошенько поработать, чтобы дойти до решающей гонки. Я стартовал из самых неудобных ворот, но сумел обойти Даниэля Бергесона и защитил свою позицию. А дальше я коснулся борта и потерял скорость. Кто знает, каким был бы результат, если бы этого не произошло», – сказал Мурлычкин.

21-летний россиянин Егор Тутариков также завоевал бронзу и по итогам соревнований поднялся на второе место в юниорском зачёте.

«Я был уверен в себе перед гонкой и был готов бороться за первую позицию. К сожалению, мне немного не удался старт. Я вышел из ворот третьим, а когда был готов догонять Веласкеса и Уорлинга, упал из-за плохого льда, попав в выбоину. Так и финишировал третьим. Подводя итоги, скажу, что ожидал большего, однако подиум – это тоже отличный результат. Продолжаю бороться за чемпионство!» — отметил Тутариков.



Зачёт чемпионата мира по итогам гонки в Мон-Дю-Лак. Мужчины

1. Дмитрий Мурлычкин (Россия) – 975 очков.

2. Кэмерон Нааз (США) – 950.

3. Лука Даллаго (Австрия) – 900...

6. Денис Новожилов (Россия) – 550...

11. Герман Титов (Россия) – 465 очков.



Женщины

1. Амарда Трунцо (США) – 1400.

2. Жаклин Лежер (Канада) – 1175.

3. Анаис Моран (Швейцария) – 900.

7. Виктория Сенотрусова (Россия) – 600.



Юниоры

1. Артур Ришале-Чаудер (Франция) – 950.

2. Егор Тутариков (Россия) – 900.

3. Тео Ришале-Чаудер (Франция) – 800.

7. Владислав Иванов (Россия) – 600.