Матч с Сербией станет первым для российских гандболисток в отборе на ОИ

Матч с Сербией станет первым для женской сборной России по гандболу в рамках отбора на Олимпийские игры. Отборочный турнир пройдёт с 20 по 22 марта в Венгрии, матч Россия – Сербия состоится в первый его день. Расписание было опубликовано на официальном сайте International Handball Federation.
Помимо сербок в группу к российским спортсменкам попали представительницы Китая и Венгрии. Всего в отборочном турнире примут участие 12 сборных, которые распределят между собой оставшиеся шесть квот на гандбольный турнир на ОИ-2020.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.
В декабре 2019 года сборная России по гандболу завоевала бронзовые медали на чемпионате мира в Японии. Также женская команда является чемпионом Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 года.
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