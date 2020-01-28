Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Дзюдоистка Филимонова дисквалифицирована на 2 года за нарушение антидопинговых правил

Дзюдоистка Филимонова дисквалифицирована на 2 года за нарушение антидопинговых правил
Другие / Прочие виды спорта 0

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) объявило о дисквалификации дзюдоистки Екатерины Филимоновой на два года за употребление допинга, информирует официальный сайт организации. Спортсменка выступает в весовой категории свыше 78 кг.

Отсчёт дисквалификации начинается с 26 июля 2019 года. Филимонова отстранена за нарушение пункта Общероссийских антидопинговых правил («Наличие запрещённой субстанции, или её метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена»).

Помимо Филимоновой РУСАДА дисквалифицировало на два года Адама-Хаджи Муталиева также за нарушение данного пункта Общероссийских антидопинговых правил. Наказание вступает в силу начиная с 26 июля 2019 года.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020