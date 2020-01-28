Дзюдоистка Филимонова дисквалифицирована на 2 года за нарушение антидопинговых правил
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) объявило о дисквалификации дзюдоистки Екатерины Филимоновой на два года за употребление допинга, информирует официальный сайт организации. Спортсменка выступает в весовой категории свыше 78 кг.
Отсчёт дисквалификации начинается с 26 июля 2019 года. Филимонова отстранена за нарушение пункта Общероссийских антидопинговых правил («Наличие запрещённой субстанции, или её метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена»).
Помимо Филимоновой РУСАДА дисквалифицировало на два года Адама-Хаджи Муталиева также за нарушение данного пункта Общероссийских антидопинговых правил. Наказание вступает в силу начиная с 26 июля 2019 года.
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