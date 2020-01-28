Косторная рассказала, что после чемпионата Европы планирует научиться вальсировать

Российская фигуристка Алёна Косторная оценила своё выступление на чемпионате Европы в Граце (Австрия), где она завоевала золотую медаль.
«На троечку, могла откататься лучше! Это был не тот результат, который нужно было показать, но в целом я довольна», – сказала Косторная в эфире Первого канала.
На банкете после окончания европейского первенства организаторы предложили призёрам станцевать вальс. В партнёры Алёне достался Дмитрий Алиев, который также завоевал золото в мужском одиночном катании. После прилёта в Москву Косторная рассказала, что ей нужно подтянуть этот элемент.
«Пойду учиться вальс танцевать. Зачем? Потому что попали в ситуацию, что не умеем танцевать, и это надо как-то исправлять!» — отметила фигуристка.
Серебряным призёром чемпионата Европы стала Анна Щербакова. На третью ступень пьедестала почёта поднялась Александра Трусова.
Напомним, представители России на чемпионате Европы в Граце выиграли 10 медалей из 12 возможных, одержав победу во всех дисциплинах.
- 28 января 2020
-
17:59
-
17:58
-
17:27
-
17:03
-
15:47
-
15:21
-
13:34
-
13:06
-
12:44
-
12:42
-
11:10
-
10:13
-
09:11
-
00:50
-
00:20
- 27 января 2020
-
23:45
-
23:31
-
22:46
-
22:42
-
22:32
-
22:27
-
20:50
-
20:29
-
19:36
-
19:21
-
18:48
-
18:31
-
17:32
-
17:19
-
15:20
-
14:35
-
12:14
-
10:39
-
09:32
-
00:39