Косторная рассказала, что после чемпионата Европы планирует научиться вальсировать

Российская фигуристка Алёна Косторная оценила своё выступление на чемпионате Европы в Граце (Австрия), где она завоевала золотую медаль.



«На троечку, могла откататься лучше! Это был не тот результат, который нужно было показать, но в целом я довольна», – сказала Косторная в эфире Первого канала.



На банкете после окончания европейского первенства организаторы предложили призёрам станцевать вальс. В партнёры Алёне достался Дмитрий Алиев, который также завоевал золото в мужском одиночном катании. После прилёта в Москву Косторная рассказала, что ей нужно подтянуть этот элемент.



«Пойду учиться вальс танцевать. Зачем? Потому что попали в ситуацию, что не умеем танцевать, и это надо как-то исправлять!» — отметила фигуристка.



Серебряным призёром чемпионата Европы стала Анна Щербакова. На третью ступень пьедестала почёта поднялась Александра Трусова.



Напомним, представители России на чемпионате Европы в Граце выиграли 10 медалей из 12 возможных, одержав победу во всех дисциплинах.