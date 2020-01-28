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Клебо снялся с чемпионата Норвегии по лыжным гонкам

Клебо снялся с чемпионата Норвегии по лыжным гонкам
Другие / Лыжный спорт 0

Трёхкратный олимпийский чемпион Йоханнес Хёсфлот Клебо принял решение сняться с чемпионата Норвегии по лыжным гонкам, который стартует 30 января. Спортсмен почувствовал себя плохо в ходе скиатлона на восьмом этапе Кубка мира в Оберстдорфе (Германия) и снялся с дистанции.

«Йоханнес сегодня был у врача и сдал анализы, но пройдёт много времени, прежде чем мы получим ответы на все вопросы. Он не чувствует себя готовым на сто процентов.

После происшествия в Оберстдорфе важно, чтобы он получил несколько дней отдыха. Мы дадим ему небольшие нагрузки. Надо обратить внимание на сигналы, которые даёт его организм, чтобы вернуть Йоханнеса в форму», — приводит слова тренера сборной Норвегии Эрика Мюра Носсума TV2.

Напомним, на следующий день после того, как Клебо не финишировал в скиатлоне на этапе в Оберстдорфе, он выиграл соревнования в спринте.

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