Клебо снялся с чемпионата Норвегии по лыжным гонкам

Трёхкратный олимпийский чемпион Йоханнес Хёсфлот Клебо принял решение сняться с чемпионата Норвегии по лыжным гонкам, который стартует 30 января. Спортсмен почувствовал себя плохо в ходе скиатлона на восьмом этапе Кубка мира в Оберстдорфе (Германия) и снялся с дистанции.



«Йоханнес сегодня был у врача и сдал анализы, но пройдёт много времени, прежде чем мы получим ответы на все вопросы. Он не чувствует себя готовым на сто процентов.



После происшествия в Оберстдорфе важно, чтобы он получил несколько дней отдыха. Мы дадим ему небольшие нагрузки. Надо обратить внимание на сигналы, которые даёт его организм, чтобы вернуть Йоханнеса в форму», — приводит слова тренера сборной Норвегии Эрика Мюра Носсума TV2.



Напомним, на следующий день после того, как Клебо не финишировал в скиатлоне на этапе в Оберстдорфе, он выиграл соревнования в спринте.