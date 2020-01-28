Шахматистка Горячкина: не нужно себя обманывать. Результат есть, он известен

Россиянка Александра Горячкина рассказала о своих ощущениях после поражения от китаянки Цзюй Вэньцзюнь в матче за мировую шахматную корону.



Первая часть матча проходила в Шанхае с 5 по 12 января, вторая — во Владивостоке с 16 по 24 января. По итогам 12 партий была зафиксирована ничья — 6:6. На тай-брейке 21-летняя Горячкина уступила 28-летней китаянке.



«Я осознаю, что матч проигран. Ничего хорошего в этом нет, но жизнь продолжается. Матч — это матч, он не делится на тай-брейки, основную часть, классическую. Так что не нужно себя обманывать. Результат есть, он известен.



К сожалению или счастью, ощущения, что где-то можно было добавить, чтобы корона была ближе, нет. Есть полное осознание того, что я сделала то, что могла. Этого не хватило. Если оглядываться на три недели назад, у меня нет ощущения, что я могла сделать что-то большее. Делала всё на максимуме. Жалко, что этого не хватило», — сказала Горячкина в эфире „Матч ТВ“.