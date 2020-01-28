Фигуристка Куракова: нелюбовь к русским в Польше — это всё стереотип и неправда

Бывшая российская фигуристка Екатерина Куракова, которая в этом сезоне дебютировала на соревнованиях под флагом Польши, рассказала, как решила сменить гражданство, а также отметила, что стереотип о нелюбви между двумя странами — неправда.
«Началось всё с того, что экс-президент польской федерации фигурного катания увидел меня на домашнем турнире, и я ему понравилась. Мы обменялись контактами, а когда встал вопрос представления другой страны, то мы выбрали Польшу. Когда приехала в новом статусе, меня встретили словами: „Ты вернулась!“ Все были рады меня видеть как свою.
Поляки не любят русских? Неправда! Мне тоже об этом говорили, но когда я приезжала в Польшу, ещё представляя Россию, то чувствовала совершенно обратное. Как-то таксист узнал, что я русская, и стал сам вспоминать язык и пытаться со мной говорить на русском. Прошлое поколение поляков ведь в обязательном порядке изучало русский язык. Многие помнят его до сих пор, стихи читают. А сейчас все восхищаются, что к ним приехала русская девочка и выучила польский язык. Поэтому мне кажется, что нелюбовь к русским в Польше — это всё стереотип и неправда", — приводит слова Кураковой «РИА Новости».
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