Трёхкратная чемпионка ОИ Хасянова введена в Международный зал славы плавания
Трёхкратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании россиянка Эльвира Хасянова введена в Международный зал славы плавания (ISHOF), информирует пресс-служба Международной федерации плавания.
«Эльвира Хасянова прошла долгий путь с командой. Она выиграла три золота Олимпийских игр в группе. Уникальная спортсменка», — заявила главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская.
В 2015 году Хасянова переехала в США и стала ассистентом тренера национальной команды. Хасянова работает тренером в Стэнфордском университете.
Торжественная церемония, посвященная новым членам ISHOF, состоится во Флориде (США) 24–25 апреля 2020 года.
Хасянова является также многократной чемпионкой мира и Европы, обладательницей Кубка мира и Европы.
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