Трёхкратная чемпионка ОИ Хасянова введена в Международный зал славы плавания

Трёхкратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании россиянка Эльвира Хасянова введена в Международный зал славы плавания (ISHOF), информирует пресс-служба Международной федерации плавания.

«Эльвира Хасянова прошла долгий путь с командой. Она выиграла три золота Олимпийских игр в группе. Уникальная спортсменка», — заявила главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская.

В 2015 году Хасянова переехала в США и стала ассистентом тренера национальной команды. Хасянова работает тренером в Стэнфордском университете.

Торжественная церемония, посвященная новым членам ISHOF, состоится во Флориде (США) 24–25 апреля 2020 года.

Хасянова является также многократной чемпионкой мира и Европы, обладательницей Кубка мира и Европы.