Тренер Ретивых — о финале спринта в Оберстдорфе: с Глебом точно что-то произошло

Валерий Захаров, личный тренер российского лыжника Глеба Ретивых, прокомментировал выступление подопечного в спринте на этапе Кубка мира в Оберстдорфе. Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Ретивых в финале стал последним, шестым, отстав от Клебо на 9,66 секунды.
«Ещё за какие-то 500 метров до финиша Ретивых шёл в группе лидеров. И вдруг просто «выключился». Пока неясно, что именно, но что-то точно произошло. На ровном месте отстать на девять секунд на таком отрезке невозможно.
Глеб уже однозначно входит в мировую спринтерскую элиту. Он на равных бьётся с титанами этой дисциплины. Возможно, ему осталось ещё немного добавить, может быть, даже психологически. И тогда стабильно высокие места будут украшены ещё и наградами. Я уверен, что Глебу это по силам", — приводит слова Захарова «Тюменская арена».
Лидер общего зачёта Кубка мира россиянин Александр Большунов не смог отобраться в финал.
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