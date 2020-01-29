Тренер Ретивых — о финале спринта в Оберстдорфе: с Глебом точно что-то произошло

Валерий Захаров, личный тренер российского лыжника Глеба Ретивых, прокомментировал выступление подопечного в спринте на этапе Кубка мира в Оберстдорфе. Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Ретивых в финале стал последним, шестым, отстав от Клебо на 9,66 секунды.

«Ещё за какие-то 500 метров до финиша Ретивых шёл в группе лидеров. И вдруг просто «выключился». Пока неясно, что именно, но что-то точно произошло. На ровном месте отстать на девять секунд на таком отрезке невозможно.

Глеб уже однозначно входит в мировую спринтерскую элиту. Он на равных бьётся с титанами этой дисциплины. Возможно, ему осталось ещё немного добавить, может быть, даже психологически. И тогда стабильно высокие места будут украшены ещё и наградами. Я уверен, что Глебу это по силам", — приводит слова Захарова «Тюменская арена».

Лидер общего зачёта Кубка мира россиянин Александр Большунов не смог отобраться в финал.