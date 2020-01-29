В ВАДА сообщили о манипуляциях со 145 допинг-пробами Московской антидопинговой лаборатории

Глава отдела расследований ВАДА Гюнтер Юнгер заявил, что организация выявила манипуляции со 145 из 298 записей о пробах из базы данных Московской антидопинговой лаборатории, которые оказались под подозрением.
«Мы установили, когда и какие данные были удалены. Но не в каждом случае удалось восстановить их.
Некоторые данные действительно были датированы задним числом. Для этого всю базу переставляли на одну дату на четыре года назад, а потом удаляли разные записи. Все 298 подозрительных случаев будут проанализированы", — цитирует Юнгера Frankfurter Allgemeine Zeitung.
9 декабря 2019 года исполком ВАДА из-за манипуляций с данными Московской лаборатории принял решение отстранить российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года. РУСАДА не согласилось с этим решением и обратилось в Спортивный арбитражный суд.
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