Кузнецов одержал победу в прыжках в воду с трамплина на Кубке России

Евгений Кузнецов занял первое место в прыжках в воду с 3-метрового трамплина на Кубке России, который проходит в Рузе. Он набрал 465,80 балла.

Вторым стал Евгений Новосёлов (444,45). Третий результат показал Руслан Терновой (395,90).

В прыжках с метрового трамплина у женщин лучшей оказалась Кристина Ильиных (273,70). Серебро завоевала Мария Полякова (269,15), бронзу – Ульяна Клюева (255,75).

В женских синхронных прыжках с вышки победительницами стали Юлия Тимошинина и Екатерина Беляева (291,12). Второе место заняли Алина Арефьева и Полина Саёкова (251,52), третье – Анна Конаныхина и Мария Бруенок (246,96).

Кубок России. Прыжки в воду с 3-метрового трамплина. Руза

Мужчины

1. Евгений Кузнецов — 465,80

2. Евгений Новосёлов — 444,45

3. Руслан Терновой — 395,90.