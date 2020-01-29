Этап Кубка мира по горнолыжному спорту в Китае отменили из-за коронавируса

Этап Кубка мира по горнолыжному спорту, который должен был состояться 15-16 февраля в Китае, отменён из-за коронавируса. Об этом информирует официальный сайт Международной федерации лыжного спорта (FIS).

В Яньцине были запланированы соревнования в скоростном спуске и супергиганте у мужчин. Ожидалось, что этап Кубка мира станет первым официальным тестовым мероприятием Олимпиады 2022 года в Пекине.



«Сожалеем, но все заинтересованные стороны решили отменить этап Кубка мира в Яньцине. Здоровье спортсменов является приоритетом для нас», — сказал президент FIS Джанфранко Каспер.