«Кузбасс» выиграл у «Любляны» в волейбольной Лиге чемпионов
Действующий чемпион России кемеровский «Кузбасс» одержал третью победу на групповом этапе Лиги чемпионов. В домашней встрече российский клуб взял верх над словенской «Любляной» со счётом 3:0 (25:19, 25:23, 25:21).
Ранее «Кузбасс» обыграл новоуренгойский «Факел» (3:0) и «Берлин» (3:1), а также в гостях потерпел поражение от «Любляны» (2:3).
«Кузбасс» набрал 10 очков и возглавил турнирную таблицу группы В. Второе место занимает «Факел» (8), третье — «Берлин» (6), четвёртой идёт «Любляна» (2).
В следующем туре кемеровская команда 12 февраля на выезде встретится с «Факелом».
Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. Группа В
Четвёртый тур
«Кузбасс» (Россия) — «Любляна» (Словения) — 3:0 (25:19, 25:23, 25:21).
«Кузбасс» одержал вторую победу в Лиге чемпионов, обыграв «Берлин»
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