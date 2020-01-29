«Кузбасс» выиграл у «Любляны» в волейбольной Лиге чемпионов

Действующий чемпион России кемеровский «Кузбасс» одержал третью победу на групповом этапе Лиги чемпионов. В домашней встрече российский клуб взял верх над словенской «Любляной» со счётом 3:0 (25:19, 25:23, 25:21).

Ранее «Кузбасс» обыграл новоуренгойский «Факел» (3:0) и «Берлин» (3:1), а также в гостях потерпел поражение от «Любляны» (2:3).

«Кузбасс» набрал 10 очков и возглавил турнирную таблицу группы В. Второе место занимает «Факел» (8), третье — «Берлин» (6), четвёртой идёт «Любляна» (2).

В следующем туре кемеровская команда 12 февраля на выезде встретится с «Факелом».

Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. Группа В

Четвёртый тур



«Кузбасс» (Россия) — «Любляна» (Словения) — 3:0 (25:19, 25:23, 25:21).