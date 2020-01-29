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Щербакова рассказала о талисмане, помогающем побеждать

Щербакова рассказала о талисмане, помогающем побеждать
Другие / Фигурное катание 0

Двукратная чемпионка России, серебряная медалистка чемпионата Европы — 2020 Анна Щербакова рассказала, какие суеверия ей близки.

«Мы всегда носим свои салфетницы в виде игрушек. Не могу сказать, что это мой талисман, он присутствует на всех моих тренировках, соревнованиях, но какого-то особого смысла этому не придаю. Всегда рассчитываю на свои силы», — заявила Щербакова в эфире передачи «Пусть говорят» на Первом канале.

Напомним, 15-летняя уроженка Москвы завоевала серебряную медаль в одиночном катании на завершившемся чемпионате Европы в Граце (Австрия). Победительницей соревнований стала соотечественница Щербаковой Алёна Косторная, бронза на счету ещё одной россиянки — Александры Трусовой.

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