Щербакова рассказала о талисмане, помогающем побеждать

Двукратная чемпионка России, серебряная медалистка чемпионата Европы — 2020 Анна Щербакова рассказала, какие суеверия ей близки.



«Мы всегда носим свои салфетницы в виде игрушек. Не могу сказать, что это мой талисман, он присутствует на всех моих тренировках, соревнованиях, но какого-то особого смысла этому не придаю. Всегда рассчитываю на свои силы», — заявила Щербакова в эфире передачи «Пусть говорят» на Первом канале.



Напомним, 15-летняя уроженка Москвы завоевала серебряную медаль в одиночном катании на завершившемся чемпионате Европы в Граце (Австрия). Победительницей соревнований стала соотечественница Щербаковой Алёна Косторная, бронза на счету ещё одной россиянки — Александры Трусовой.