Щербакова: в детстве не было ощущения, что меня заставляют заниматься фигурным катанием

Двукратная чемпионка России, серебряная медалистка чемпионата Европы — 2020 Анна Щербакова рассказала о своём отношении к фигурному катанию. По её мнению, тренировки всегда приносили ей удовольствие.

«Три с половиной года уже занимаюсь. Мне всегда нравилось кататься, и в детстве не было ощущения, что меня заставляют или нет времени отдохнуть. Это было для меня в удовольствие», — заявила Щербакова в эфире передачи «Пусть говорят» на Первом канале.



Напомним, 15-летняя уроженка Москвы завоевала серебряную медаль в одиночном катании на завершившемся чемпионате Европы в Граце (Австрия). Победительницей соревнований стала соотечественница Щербаковой Алёна Косторная, бронза на счету ещё одной россиянки — Александры Трусовой.