World Athletics дала ВФЛА последний шанс признать вину, чтобы избежать исключения

World Athletics в заявлении, опубликованном на своём официальном сайте, отреагировала на рекомендации Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU), объяснив, как в дальнейшем будет развиваться дело против Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

AIU в своих рекомендациях отметил, что ВФЛА продолжила отрицать вину и не раскаялась, за что должна быть подвергнута жёстким санкциям вплоть до исключения из международной федерации. World Athletics намерена направить письмо новому министру спорта России и исполняющей обязанности главы ВФЛА для уточнения позиции российской стороны. Если ВФЛА продолжит отрицать обвинения, вопрос будет передан в Спортивный арбитражный суд. Если CAS поддержит обвинения, World Athletics рассмотрит вопрос об исключении ВФЛА. При этом до решения CAS выдача нейтрального статуса российским спортсменам будет приостановлена.

Если в ответ на письмо World Athletics ВФЛА признает вину, то Совет World Athletics на своём февральском заседании примет решение о возобновлении выдачи статуса «нейтральный атлет». Совет рассмотрит также вопрос о санкциях к ВФЛА, но среди них не будет фигурировать исключение из международной организации. Кроме того, Совет возобновит процесс восстановления статуса ВФЛА, добавив новые пункты дорожной карты.