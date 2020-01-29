World Athletics дала ВФЛА последний шанс признать вину, чтобы избежать исключения

World Athletics в заявлении, опубликованном на своём официальном сайте, отреагировала на рекомендации Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU), объяснив, как в дальнейшем будет развиваться дело против Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
AIU в своих рекомендациях отметил, что ВФЛА продолжила отрицать вину и не раскаялась, за что должна быть подвергнута жёстким санкциям вплоть до исключения из международной федерации. World Athletics намерена направить письмо новому министру спорта России и исполняющей обязанности главы ВФЛА для уточнения позиции российской стороны. Если ВФЛА продолжит отрицать обвинения, вопрос будет передан в Спортивный арбитражный суд. Если CAS поддержит обвинения, World Athletics рассмотрит вопрос об исключении ВФЛА. При этом до решения CAS выдача нейтрального статуса российским спортсменам будет приостановлена.
Если в ответ на письмо World Athletics ВФЛА признает вину, то Совет World Athletics на своём февральском заседании примет решение о возобновлении выдачи статуса «нейтральный атлет». Совет рассмотрит также вопрос о санкциях к ВФЛА, но среди них не будет фигурировать исключение из международной организации. Кроме того, Совет возобновит процесс восстановления статуса ВФЛА, добавив новые пункты дорожной карты.
- 29 января 2020
-
21:35
-
21:02
-
20:58
-
20:53
-
20:45
-
20:23
-
20:23
-
20:11
-
19:55
-
19:26
-
18:34
-
16:59
-
16:56
-
15:53
-
15:12
-
14:05
-
13:55
-
13:08
-
13:07
-
12:51
-
12:29
-
11:55
-
10:52
-
10:26
-
10:25
- 28 января 2020
-
22:56
-
22:20
-
21:19
-
19:38
-
19:31
-
19:14
-
17:59
-
17:58
-
17:27
-
17:03