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World Athletics дала ВФЛА последний шанс признать вину, чтобы избежать исключения

World Athletics дала ВФЛА последний шанс признать вину, чтобы избежать исключения
Другие / Лёгкая атлетика 0

World Athletics в заявлении, опубликованном на своём официальном сайте, отреагировала на рекомендации Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU), объяснив, как в дальнейшем будет развиваться дело против Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

AIU в своих рекомендациях отметил, что ВФЛА продолжила отрицать вину и не раскаялась, за что должна быть подвергнута жёстким санкциям вплоть до исключения из международной федерации. World Athletics намерена направить письмо новому министру спорта России и исполняющей обязанности главы ВФЛА для уточнения позиции российской стороны. Если ВФЛА продолжит отрицать обвинения, вопрос будет передан в Спортивный арбитражный суд. Если CAS поддержит обвинения, World Athletics рассмотрит вопрос об исключении ВФЛА. При этом до решения CAS выдача нейтрального статуса российским спортсменам будет приостановлена.

Если в ответ на письмо World Athletics ВФЛА признает вину, то Совет World Athletics на своём февральском заседании примет решение о возобновлении выдачи статуса «нейтральный атлет». Совет рассмотрит также вопрос о санкциях к ВФЛА, но среди них не будет фигурировать исключение из международной организации. Кроме того, Совет возобновит процесс восстановления статуса ВФЛА, добавив новые пункты дорожной карты.

AIU будет рекомендовать World Athletics исключить ВФЛА за отсутствие раскаяния
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