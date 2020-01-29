Зимний ЧМ-2020 по лёгкой атлетике перенесён на 2021 год из-за вспышки коронавируса

World Athletics приняла решение перенести чемпионат мира в помещении, который должен был пройти в марте в Нанкине (Китай), на март 2021 года в связи с распространением в этой стране коронавируса, сообщает пресс-служба международной федерации.
World Athletics выразила благодарность странам и городам, вызвавшимся заменить Нанкин в качестве места проведения чемпионата. Однако, чтобы не менять сроки проведения соревнований, от варианта переноса турнира в другую страну было решено отказаться.
«Теперь мы будем работать со спортсменами, нашими партнёрами и организационным комитетом Нанкина, чтобы в 2021 году провести это мероприятие. Мы хотели бы, чтобы Нанкин был хозяином чемпионата, учитывая обширное планирование и подготовку, которую они вложили в это мероприятие», — говорится в заявлении World Athletics.
Из-за вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, в Китае до апреля отменены все спортивные мероприятия. Количество заразившихся в КНР превысило 6 тысяч человек, более 130 умерли.
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