ВФЛА намерена отстаивать свою невиновность в «деле Лысенко»

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) заявила о несогласии с обвинениями независимого антидопингового органа World Athletics — Athletics Integrity Unit (AIU).
В связи с тем, что ВФЛА не признала вины и не раскаялась с ситуации с подделкой документов в «деле Лысенко», AIU рекомендовал World Athletics приостановить процесс выдачи нейтрального статуса российским легкоатлетам и исключить ВФЛА.
«ВФЛА не согласна с обвинениями, которые выдвигает против нее Совет AIU в связи с их необоснованностью и недоказанностью, а также, принимая во внимание нарушения процессуальных прав ВФЛА, включая предоставление ВФЛА очень сжатого времени для ответа на обвинения, которые подготавливались AIU в течение нескольких месяцев, а также непредоставление ВФЛА полного файла запрошенных документов (документы предоставлялись частями), что потребовало получения ВФЛА отсрочек для подачи своего ответа по мере поступления от AIU материалов, лежащих в основе обвинений.
ВФЛА намерена отстаивать свою невиновность и рассматривает все возможные правовые средства в рамках защиты своей позиции и интересов спортсменов», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ВФЛА.
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